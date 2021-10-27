Eskişehir'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi - Haberler
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Eskişehir'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü "Bağımlılık ile mücadele seferberliği" kapsamında yüz denetimli serbestlik yükümlüsüne Yunus Emre Devlet Hastanesi AMATEM Polikliniği Doktoru Psikiyatrist Meltem Gündoğan tarafından seminer verildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü "Bağımlılık ile mücadele seferberliği" kapsamında yüz denetimli serbestlik yükümlüsüne Yunus Emre Devlet Hastanesi AMATEM Polikliniği Doktoru Psikiyatrist Meltem Gündoğan tarafından seminer verildi.

Yunus Emre Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda yaklaşık yüz denetimli serbestlik yükümlüsüne uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları, uyuşturucu kullanımı sonucu fizyolojik değişiklikler, ruhsal durum değişiklikleri, bedendeki olumsuz değişiklikler, bağımlılıkla ilgili doğru zannedilen yanlışlıklar konularında bilgi verildi.

Seminerin ardından yükümlüler tarafından yöneltilen sorular etkinliğe katılan uzmanlar tarafından cevaplandırıldı.

Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün farklı tarihlerde toplumda bağımlılıkla ilgili farkındalık oluşturma çalışmalarının diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak devam edeceği bildirildi.

Eskişehir'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi

Eskişehir'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi

Eskişehir'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi

Eskişehir'de hükümlüler için bağımlılık semineri düzenlendi

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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