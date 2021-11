Eski sevgiliye dayağa 12 yıl hapis istemi

BURSA'da, eğlence merkezinde karşılaşıp tartıştığı eski kız arkadaşı Burcu Can Eşmen'i (36), zorla bindirdiği otomobilde döven Emre Özer (33) hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, ' Hakaret', 'Cebir, hürriyeti tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 16 Ekim'de Osmangazi ilçesi Kültürpark'taki bir eğlence merkezinde meydana geldi. Burcu Can Eşmen (36), kız arkadaşıyla eğlenirken mekana hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Emre Özer geldi. Esnaflık yapan Özer, yanına gittiği Eşmen ile tartışmaya başladı. Emre Özer, kalabalığın arasından Eşmen'i zorla eğlence merkezinden çıkarıp kapının önünde bekleyen tanıdığı Ozan B.'nin kullandığı aracın arka koltuğuna bindirdi. Eşmen, otomobilde erkek arkadaşı tarafından dövüldü. Nilüfer ilçesinde, sinyalizasyon lambalarının olduğu yerde yavaşlayan otomobilin kapısını açıp inmeye çalışan Burcu Can Eşmen bağırarak yardım istedi. Durumu fark eden çevredekiler yardıma koştu. Sürücü Ozan B. ile Emre Özer otomobilden inip kaçtı. Burcu Can Eşmen, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Emre Özer ile Ozan B.'nin yargılanmalarına önümüzdeki günlerde başlanacak.