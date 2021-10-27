Eski Beypazarı belediye başkanlarından Cengiz Özalp son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Eski Beypazarı belediye başkanlarından Cengiz Özalp son yolculuğuna uğurlandı

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Eski Beypazarı belediye başkanlarından Cengiz Özalp son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Beypazarı'nın eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, toprağa verildi.

ÖZALP, VAN (AA) - Geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren Beypazarı'nın eski belediye başkanlarından Cengiz Özalp, toprağa verildi.

Özalp'in (66) cenazesi kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında defnedildi.

Cenaze törenine Özalp'in yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.

2000-2009 yılları arasında Beypazarı Ticaret Odası başkanlığı yapan Özalp, 2009-2014 yılları arasında da belediye başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Eski Beypazarı belediye başkanlarından Cengiz Özalp son yolculuğuna uğurlandı

Eski Beypazarı belediye başkanlarından Cengiz Özalp son yolculuğuna uğurlandı

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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