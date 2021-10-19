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Eski belediye başkanı, husumetlisini tabancayla yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Eski belediye başkanı, husumetlisini tabancayla yaraladı

KAYSERİ'de Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız (49), aralarında husumet bulunan Yusuf Güçlü'yü tabancayla yaraladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız (49), aralarında husumet bulunan Yusuf Güçlü'yü tabancayla yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmetpaşa Caddesi'ndeki boş arazide meydana geldi. İddiaya göre, Sarıoğlan Belediyesi eski Başkanı Ali Osman Yıldız, husumetli olduğu Yusuf Güçlü ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Kavga sırasında Yıldız, belinden çıkardığı tabanca ile Güçlü'yü sol bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralı Yusuf Güçlü'yü  Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Eski Başkan Ali Osman Yıldız ise polis merkezine giderek teslim oldu.


Eski belediye başkanı, husumetlisini tabancayla yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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