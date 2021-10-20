Eşini, benzin dökerek yakan kocanın müebbet hapsi istendi

TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da, ihanetle suçladığı eşi Ayşe Aydın'ı (29) boşanma davasını görüşmek üzere avukata gitme bahanesiyle götürdüğü ormanlık alanda üzerine benzin döküp yakarak ağır yaralayan Ekrem Aydın (29) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, Ekrem Aydın'ın eşinin alevler içinde yandığı sırada, "Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dediği belirtildi.

Muratlı ilçesinde bir tekstil fabrikasında çalışan Ekrem- Ayşe Aydın çifti, karşılıklı aldatma suçlamaları nedeniyle geçimsizlik yaşamaya başladı. Ekrem Aydın'ın son 2 yıl içinde defalarca şiddet uyguladığı 2 çocuğunun annesi, eşi zaman zaman evi terk etti. Her seferinde eşinin, "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna ettiği Ayşe Aydın, son yaşanan şiddet olayının ardından şikayetçi oldu. Ekrem Aydın hakkında açılan davada, Ayşe Aydın, çocuklarını gerekçe göstererek, şikayetinden vazgeçti. Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam eden yargılamanın 8 Mart günü görülen karar duruşmasında Ekrem Aydın, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar temyiz talebiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

Ekrem Aydın'ın aralık ayında yargılanmasına başlanacak.