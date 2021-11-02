Kendisine testere ile saldıran adama sandalye ile karşılık verdi

Esenyurt'ta iki kişi arasında çıkan Kavga, bölgedeki vatandaşları korkuttu. Saldırganlardan biri, diğerine testere ile saldırdı. Saldırıya uğrayan adam kendisini sandalye savunurken, olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

ARALARINDA HUSUMET VARDI

Pazar günü saat 17.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi'nde edinilen bilgilere göre, daha önce de aralarında husumet bulunan yabancı uyruklu şahıslar, sokakta tekrar tartışmaya başladı. Bir süre sonra yaşanan tartışma testere ve sandalyelerin de dahil olduğu kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların müdahalesi ile kısa sürede son bulurken yaşanan o kavga ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

BİRİNDE TESTERE DİĞERİNDE SANDALYE

Yaşanan kavgayı anlatan esnaf Doğan Dalkılıç, "Biz seslere dükkandan dışarıya çıktık. Yine yabancı uyruklu komşularımızın kavga ettiğini gördük. Birinin elinde testere diğerinde ise sandalye vardı ve birbirlerine saldırıyorlardı. Daha önce de aynı kişilerin burada taşlı ve sopalı çok kavgaları oldu. Artık bizde esnaflar olarak buradan çok sıkıldık. Ben yaklaşık 8 aydır burada esnafım ve her gün kavga ediyor bu şahıslar. Durumu o hale geldi ki artık caddeden insanlar buraya girmiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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