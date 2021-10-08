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Erzurum ormanlarında renk cümbüşü

İhlas Haber Ajansı / Sefa Tetik - Haberler | Güncel

Erzurum ormanlarında renk cümbüşü Erzurum'un yüksek kesimlerine yağan kar sonbaharın renkleriyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum ormanlarında renk cümbüşü

ERZURUM - Erzurum'un yüksek kesimlerine yağan Kar sonbaharın renkleriyle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Doğu Anadolu Bölgesinin yüksek rakımlı kesimlerinde 3 gündür devam eden kar yağışı seyrine doyumsuz manzaralar oluşturuyor. Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Dallıkavak geçidinde bulunan ve sonbaharın renklerini taşıyan ormanlar beyaz gelinliğini de giyince kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Fotoğrafçı Adem Kotan tarafından drone ile havadan görüntülenen ormanlarda iki mevsimin bir arada yaşandığı göründü.

Erzurum ormanlarında renk cümbüşü

Erzurum ormanlarında renk cümbüşü

Erzurum ormanlarında renk cümbüşü

Erzurum ormanlarında renk cümbüşü
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