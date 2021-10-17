Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri havadan görüntülendi - Haberler
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Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri havadan görüntülendi

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri havadan görüntülendi

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbaharda oluşan renk çeşitliliği drone ile görüntülendi.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbaharda oluşan renk çeşitliliği drone ile görüntülendi.

Esence Dağları'nda, sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşilin tüm tonlarının görülebildiği güzel manzara oluştu.

Yılın her dönemi ilgi gören kentin yüksek kesimleri, ziyaretçilerini renk cümbüşü içinde büyüleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

Yüksek kesimlerde sonbahar renklerine bürünen ağaçlık alanlar, drone ile görüntülendi.

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erzincan'ın yüksek kesimlerinde sonbahar renkleri havadan görüntülendi - Haberler
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