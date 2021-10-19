Erzincan'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü
AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Refahiye ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Refahiye'den Erzincan'a giden Ersin Arslan'ın kullandığı 36 AN 336 plakalı otomobil, ilçe merkezi çıkışında Mehmet A. idaresindeki 25 AF 333 plakalı tırla çarpıştı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ersin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri