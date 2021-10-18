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Erzin'de 10 mahalle referanduma gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Erzin'de 10 mahalle referanduma gitti

Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 mahalle halkı 'kırsal mahalle' olmak için sandık başına gitti.

ERZİN, HATAY (İHA) - Hatay'ın Erzin ilçesinde 10 mahalle halkı 'kırsal mahalle' olmak için sandık başına gitti.

Hatay'ın büyükşehir olmasının ardından köy statüsündeyken mahalleye dönüşen, Aşağı Burnaz, Başlamış, Gökdere, Gökgöl, Kızlarçayı, Kuyuluk, Turunçlu, Yeşiltepe, Yoncadüzü ve Yukarı Burnaz sakinleri kırsal mahalle olmak için Erzin Belediye Başkanlığının düzenlediği referandum için için sandık başına gitti.

Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kırsal mahalle için yaptığımız referandumun (eğilim yoklaması) yüksek oranda evetle sonuçlandığını belirterek, "Biz de söz verdiğimiz gibi vatandaşımızın isteği doğrultusunda konuyu 20 Ekim'deki Olağanüstü Meclis Toplantısına taşıyacağız. Buradan çıkan sonucu Hatay Büyükşehir Belediye Meclisine göndereceğiz. Memleketimiz adına hayırlısı olsun" dedi.

4 bin 162 oyun kullanıldığı eğilim yoklamasında 4 bin 119 evet oyu çıkarken 43 oy ise hayır çıktı. 803 seçmenin bulunduğu Kızlarçayı Mahallesinde 6 evet oyunun çıkması dikkat çekti. - HATAY

Erzin'de 10 mahalle referanduma gitti

Erzin'de 10 mahalle referanduma gitti

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