Ermenek'te çapa motoruyla kaza yapan çiftçi yaralandı - Haberler
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Ermenek'te çapa motoruyla kaza yapan çiftçi yaralandı

AA / Ali Bardak - Haberler | Güncel
Ermenek'te çapa motoruyla kaza yapan çiftçi yaralandı

Karaman'ın Ermenek İlçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek İlçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Katranlı köyünde Ahmet İnce yönetimindeki çapa motoru, köy içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir kamyonete çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Yaralı İnce, Ermenek Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.

Ermenek'te çapa motoruyla kaza yapan çiftçi yaralandı

AA / Ali Bardak - Son Dakika Haberleri
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