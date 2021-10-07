Ermenek'te çapa motoruyla kaza yapan çiftçi yaralandı
AA / Ali Bardak - Haberler | Güncel
Karaman'ın Ermenek İlçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
KARAMAN (AA) - Karaman'ın Ermenek İlçesinde çapa motorunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Katranlı köyünde Ahmet İnce yönetimindeki çapa motoru, köy içerisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir kamyonete çarparak devrildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Yaralı İnce, Ermenek Devlet hastanesinde tedavi altına alındı.
AA / Ali Bardak - Son Dakika Haberleri