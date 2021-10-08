ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da, meme kanserine dikkat çekmek için, sokak lambaları pembe yandı.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - Bursa'da, meme kanserine dikkat çekmek için, sokak lambaları pembe yandı. Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), sokak lambalarının direklerini pembe kumaşlarla kaplarken takılan pembe maskelerle de konuya dikkat çekti.

Güney Marmara'da elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için pembe sokak lambaları projesini hayata geçirdi. Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul edilirken, Türk Kanser Derneği'nin verilerine göre ise, meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer alıyor. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) ile işbirliği yapan UEDAŞ, sokak lambalarının direklerini pembe kumaşlarla kaplarken takılan pembe maskelerle de konuya dikkat çekti.

Sosyal sorumluluk projelerinin toplumsal konulardaki önemine vurgu yapan BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eroğlu, ' Erken teşhisin hayat kurtardığı, kadın kanser türlerinde en sık rastlanılan 'meme kanserinde' farkındalık yaratmak istedik. Üyelerimizle birlikte, Bursa kamuoyunda dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada, UEDAŞ ile ortak olarak hareket ediyoruz. Bu projede, kadınlarda, kanser türlerine farkındalık yarattıkları için çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı ise, 'Erken teşhis hayat kurtarır mottosuyla her yıl Ekim ayında gerçekleştirdiğimiz bu projede işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz' dedi.

ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI

ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI

ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI

ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Süleyman Soylu
Magazin İdo Tatlıses Seren Serengil Mehmet Ali Erbil Aleyna Tilki
Spor Aykut Kocaman Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ERKEN TEŞHİSE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN SOKAK LAMBALARI PEMBE YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 17:30:36. #1.12#