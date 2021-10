1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olan Erkan Özerman'ın hayatı merak edildi. Peki, Erkan Özerman kimdir? Erkan Özerman kaç yaşında, nereli? Erkan Özerman mesleği nedir? Erkan Özerman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERKAN ÖZERMAN KİMDİR?

Erkan Özerman, 4 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi ve Université Paris VIII Sosyoloji Fakültesi, Paris Siyasal Okulu'ndan mezun oldu.

Çeşitli gazetelerde Sinema ve tiyatro eleştirmenliği, Magazin yazarlığı yaptı. Ayrıca Ankara Radyosu'nda eğlence programları direktörlüğü görevlerinde de bulundu.

Türkiye'de eğlence sektöründe önemli gece kulübü ve diskoteklerin kurucusu olarak önem teşkil eder. 1976 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı'dır.

ALDIĞI ÖDÜLLER

1977 Midem Cannes FIDOF Özel Ödülü

1980 Paris Altın Eyfel Ödülü

1986 Oscar de France Ödülü

1997 Best Model of The World 10. Yıl Uluslararası Başarı Ödülü

1998 Aşkım Türkiye – Türk Besteleriyle (Richard Clayderman)

2008 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Onur Ödülü

ALDIĞI MADALYALAR

2001 Chevalier Dans l'Ordre National du Mérite (Fransa Devlet Liyakat Madalyası)

2004 TC Dışişleri Bakanlığı, Japonya Türk Yılı Özel Madalyası

