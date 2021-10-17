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Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçedeki çalışmalarla ilgili incelemede bulundu

AA / Ekrem Senvar - Haberler | Güncel
Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçedeki çalışmalarla ilgili incelemede bulundu

Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

MENDERES, İZMİR (AA) - Ergani Kaymakamı Ahmet Karaaslan, ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Karaaslan, Adnan Menderes Mahallesinde yapılan çalışmalarla ilgili yerinde incelemede bulundu, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Karaaslan, mahalle muhtarı Hamit Biçak ile de görüşerek, mahallenin sorunları ile ilgili bilgi aldı.

Vatandaşlar da gerçekleştirdiği ziyaretten dolayı Karaaslan'a teşekkür etti.

Ziyarette, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İşlek ve belediye yetkilileri de yer aldı.

Karaarslan daha sonra, Türk Kızılayı Ergani Şubesi tarafından, "Kalpler Yetim Kalmasın" projesi kapsamında düzenlenen yemeğe katıldı.

Aileler ile görüşen Karaaslan, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

AA / Ekrem Senvar - Son Dakika Haberleri
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