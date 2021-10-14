Ereğli'de okulda deprem tatbikatı yapıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Zonguldak Ereğli Lisesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Ekipler, burada deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Daha sonra okulda tatbikat gerçekleştirildi.

Senaryo gereği "deprem alarmı" verilen okulda, öğrencilerin tahliyesi sağlandı. Bu sırada okulun beşinci katında yaralı halde mahsur kalan öğrencilerin kurtarılması için ihbar yapılınca bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Okula ulaşan ekipler, yaralı öğrencileri pencerelerden merdivenli araç yardımıyla tahliye etti.

Tatbikatın sonunda ise öğretmen ve öğrencilere yangın tüpüyle ateşe müdahale etme teknikleri uygulamalı gösterildi.