Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması) CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır (1) - Haberler
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Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması) CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması) CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratlar ve memurlarla ilgili açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Öncelikle bu açıklama CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır. CHP zihniyetinin ilk böyle bir çılgınlığı değildir. Hukuk dışı çağrı kamu düzenine ciddi bir tehdittir. Ne devlet yönetiminin, ne de milli iradenin ne olduğunu biliyorlar. Bunlardan uzak bir yapının tezahürü. Milletimiz de bunlardan bıktığı içindir ki başkanlık sistemini tercih etti. Yeni sistem bürokrasinin siyaset yapmasının önüne geçti. Yeni sistem bürokrasiyi gerçek anlamda idari bürokrasi haline getirdi. CHP'nin özlemini çektiği vesayet zihniyetinin defterini çoktan dürdük. Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu Bay Kemal'e hatırlatıyorum, kabile devleti değildir. Bay Kemal'in oyun oynadığı alan da değildir. Heves ettiğiniz günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı'ndan en alt düzeydeki memura kadar herkes görevini hukuka göre yapmak zorundadır. Sen nasıl olur da bu ülkenin memurlarını tehdit edersin." dedi.


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Haber: Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklaması) CHP zihniyetinin vesayet zihniyeti olduğunun açık bir itirafıdır (1) - Haberler
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