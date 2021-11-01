Erdemli'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular - Haberler
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Erdemli'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Erdemli'de takla atan otomobilden yara almadan kurtuldular

Mersin'in Erdemli ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

ANTALYA (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde takla atan otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kocahasanlı Mahallesi Mersin Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdoğan Y. yönetimindeki 33 AGZ 975 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde savrulan otomobil, takla atarak durabildi.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü ve yanında bulunan 2 kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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