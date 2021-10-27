Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı - Haberler
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Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı

Mersin'de, Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesinde (AKAL), 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de, Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesinde (AKAL), 4006 TÜBİTAK Bilim Şenliği düzenlendi.

Okulun bahçesinde düzenlenen bilim şenliğinde, Matematik, fizik, kimya, biyoloji, coğrafya, edebiyat, kültür ve değerler eğitimi kapsamında toplam 25 projenin sunumu gerçekleştirildi.

Proje kapsamında bir koridorda matematik sokağı ile mavi-beyaz sınıf konsepti düzenlendi.

Projelerden sorumlu Müdür Yardımcısı Bircan Kılbaş, bilim şenliğiyle ilgili bilgi verdi.

Bilim şenliğe, Kaymakam Avni Kula, İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yarbay Erhan Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Duru da katılarak incelemelerde bulundu.

Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı

Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı

Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı

Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi, 25 projenin tanıtımını yaptı

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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