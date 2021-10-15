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Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında, nereli? Erdem Gül hayatı ve biyografisi!

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Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında, nereli? Erdem Gül hayatı ve biyografisi!

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adalar belediye başkanı seçilen Türk gazeteci ve siyasetçidir. Peki, Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında, nereli? Erdem Gül hayatı ve biyografisi nedir?

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Adalar belediye başkanı seçildi ve 4 Nisan 2019 tarihinde göreve başladı. Peki, Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında, nereli? Erdem Gül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ERDEM GÜL KİMDİR?

Erdem Gül (d. 1967, Giresun), Türk gazeteci ve siyasetçi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adalar belediye başkanı seçildi.

Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Gazetecilik hayatı boyunca uzun süre başbakanlık ve parlamento muhabirliği yaptı. 2010-2018 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinin Ankara temsilciliğini yaptı.

Cumhuriyet gazetesinde yapılan "Suriye'ye gönderilen MİT tırları" haberi nedeniyle 26 Kasım 2015 tarihinde gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar ile birlikte tutuklandı. 92 gün sonra Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "hak ihlali" kararıyla birlikte serbest bırakıldı. Yargılaması tutuksuz olarak devam eden Gül hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararı verdi.

2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Adalar belediye başkanı seçildi ve 4 Nisan 2019 tarihinde göreve başladı.

ÖDÜLLER

Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri Jüri Özel Ödülü (2016)

Sosyal Demokrasi Vakfı İnsan Hakları Demokrasi Barış ve Dayanışma Ödülü (2015)

İsveç Basın Kulübü Fikir Özgürlüğü Ödülü (2016)

Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi (ECPMF) Basın Özgürlüğü ve Medyanın Geleceği Ödülü (2016)

Dünya Yazarlar Birliği (PEN) Almanya Hermann Kesten Ödülü

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Haber: Erdem Gül kimdir? Erdem Gül kaç yaşında, nereli? Erdem Gül hayatı ve biyografisi! - Haberler
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