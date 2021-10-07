Erdek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı - Haberler
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Erdek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Erdek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Erdek'te ülke genelinde olduğu gibi Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitli programlar tertip edildi.

Erdek'te ülke genelinde olduğu gibi Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle çeşitli programlar tertip edildi.

Bu sene 'VEFA' temasıyla düzenlenen program kapsamında; İlçe Müftü Vekili Cemalettin Torun ve din görevlileri Kaymakam A. Atakan Atasoy'u ziyaret etti. Aynı gün öğle namazından önce emekli din görevlilerinin katılımıyla Hacı Ömer (Çarşı) camiinde mevlit programı yapıldı. Ahirete göç eden din görevlileri ve camileri inşa eden hayır sahipleri için hatim duası gerçekleşti. Vefa gereği programa emekli cami görevlileri de davet edilerek görev takdim edildi. Erdek Anadolu İmam Hatip Lisesi Tatbikat camiinde okul öğrencilerine yönelik program düzenlenirken, program sonrası öğrencilere ikramlar yapıldı. Piri Reis 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri öğretmenleriyle birlikte cami görevlilerini ziyaret etti. Cami görevlileri minik yavrulara hediye vererek uğurladılar. Çakıl mahallesinde cami görevlileri tarafından Çakıl İlkokulu öğrencilerine ikramlarda bulunuldu. Çakıl Mahallesi Kız Kur'an kursunda Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle kursta program yapılıp dualar edildi. - BALIKESİR

Erdek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Erdek'te Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

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