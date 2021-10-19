Erdal Erdoğan neden saldırıya uğradı? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Sosyal medya, Güneydoğu'da tanınan yerel sanatçılardan biri olan Erdal Erdoğan'a yapılan saldırıyı konuşuyor.

ERDAL ERDOĞAN NEDEN SALDIRIYA UĞRADI?

Güneydoğu bölgesine ait şarkıları seslendirerek adını duyuran şarkıcı Erdal Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir düğünde sahne aldı. Güzel başlayan davetin ilerleyen dakikalarca istek bir şarkıdan dolayı tartışma çıktı.

Gaziantep'te düzenlenen düğünde istedikleri şarkıların çalınmamasına sinirlenen bir grup, sanatçının üzerine saldırıp yüzüne tekme attı. Yüzüne aldığı tekme ile neye uğradığını şaşıran şarkıcının bağlaması da kırıldı. Erdoğan'ın saldırıya uğradığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.

ERDAL ERDOĞAN KİMDİR?

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