Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel
Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

Van'ın Erciş ilçesinde esnafı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Tekrar huzurunuzdayız. Karamsarlığa kapılmayın. Sizin desteğinize, sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin" dedi.

VAN (DHA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Van'ın Erciş ilçesine geldi. Davutoğlu, ilçe merkezinde esnafı ziyaret etti, sohbet edip, sorunlarını dinledi. Merkez Kara Yusuf Camisi'nde cuma namazı kılan Davutoğlu, ardından partisinin ilçe başkanlığının açılışına katıldı.

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

"SİZİN DUALARINIZA İHTİYACIMIZ VAR"

Otobüs üzerinde, kendisini karşılayan vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, "Bizim yüreğimiz Van'ın, Ercişlinin yüreğiyle atıyor. Sizler bizi unutmadınız. Bizler de sizi unutmadık. Tekrar huzurunuzdayız. Karamsarlığa kapılmayın. Sizin desteğinize, sizin dualarınıza ihtiyacımız var. Biz burada enerji almaya geldik. Allah sizden razı olsun. Ailenize selam söyleyin. 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin. Buraya tekrar geleceğim" dedi.

Davutoğlu, buradaki ziyaretlerinin ardından Muradiye'ye geçti.

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Son Dakika Haberleri
MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

MİT, Van'daki İran ajan şebekesini çökertti

 Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı

Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim
Tüm Haberler Münir Karaloğlu Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erciş'te esnafı ziyaret eden Davutoğlu: Ailenize 'Serok Ahmet'in selamı var' deyin - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 16:19:30. #1.13#