Epic Games'in Fortnite filmi çekmeyi düşündüğü bildiriliyor - Haberler
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Epic Games'in Fortnite filmi çekmeyi düşündüğü bildiriliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Epic Games'in Fortnite filmi çekmeyi düşündüğü bildiriliyor

Epic Games'in eski Lucasfilm yöneticileri tarafından yönetilen yeni bir eğlence bölümü için planları var gibi gözüküyor.

Fortnite filmi fikri ilk defa duyurulmadı, ancak Epic'in battle royale'ini toplam kültürel doygunluktan alıkoyan son engel yakında aşılabilir, çünkü Epic Games'in uzun emtrajlı bir Fortnite filmi fikrini ortaya attığı bildiriliyor.

Epic Games, Apple ile olan mahkeme kavgasından sonra bu hareketin çeşitlendirme girişimi olarak geldiğini öne süren The Information'ın ödeme duvarlı bir raporundan geliyor. Epic'in bu kavganın üzerine çıktığını düşünüldü, fakat mobil alana daha fazla itme yeteneğine yönelik belirgin kısıtlamalarla, The Information, Epic'in "senaryolu video içeriğine" odaklanan bir eğlence bölümü başlatmak istediğini bildirdi.

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Henüz resmileşmemiş olsa da, Epic Games'in 2022'nin başında üç Lucasfilm yöneticisini işe aldıktan sonra bir eğlence bölümü planları ortaya çıktı. Bunların arasında Star Wars stüdyosunda eski fiziksel prodüksiyon başkan yardımcısından Epic Games'te özel projelerin başına geçen Jason McGatlin de yer alıyor.

Bununla birlikte, şu anda somut bir şey yok, ancak duruma aşina insanlar sadece The Information'a bir filmin mümkün olduğunu ve iç tartışmaların yaşandığını söyledi.

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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