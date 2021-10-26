Enna: Kara Büyü Filmi

Emel, sıradan bir yaşam süren bir fotoğrafçıdır. Son zamanlarda işleri pek yolunda gitmeyen Emel'den çalıştığı şirket özel bir sergi için fotoğraf çekmesini ister. Bu durum üzerine Emel, en yakın arkadaşı Sofia ile birlikte fotoğraf çekmek için geçmişte korkunç olayların yaşandığı bir köye gider. Bu sırada sokaklarda yaşayan esrarengiz iki adam olan Kürşat ve Tuğrul'un yolu, bir gece yarısı Kürşat’a gelen bir telefon nedeniyle Emel ve Sofia ile kesişir. Birbirlerini tanımayan iki arkadaş grubu, kendilerini paranormal olayların içinde bulur.

Yönetmen: Burak Çelik 1

Senaryo: Burak Çelik 1

Oyuncular: Fereshteh Azadbakhsh, Vedi İzzi, Zülfü Hamit Altın, Ömer Çetin, Kaan Şahin, Sevil Akdağ, Erhan Tursun

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Enna: Kara Büyü

Yapımcı Firma: BMS Film

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 79 dk.

Dağıtıcı Firma: TME Films

Vizyon Tarihi: 29.10.2021

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