En Hamarat Benim canlı izle, kaçta başlıyor! Fox TV En Hamarat Benim 8 Ekim Cuma ne zaman, canlı yayın izle! En Hamarat Benim son bölümde neler oldu?

Kadir Ezildi'nin sunumuyla bu sezon ekranlardaki yerini alan ve binlerce kişi tarafından merakla takip edilen En Hamarat Benim canlı izlemek isteyen vatandaşlar, En Hamarat Benim canlı izle! En Hamarat Benim Fox TV izle! En Hamarat Benim 8 Ekim 2021 Cuma canlı izle! araştırıyor.

EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE!

EN HAMARAT BENİM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

En Hamarat Benim her gün saat 13:00 itibarıyla Fox TV'de başlıyor.

Temizliğine, yemeklerine, misafirperverliğine kısacası hamaratlığa güvenenlerin yarışması En Hamarat Benim başladı. Ekranların sevilen sunucusu Kadir Ezildi'nin sunacağı "En Hamarat Benim" hafta içi her gün FOX ekranlarında yer alıyor.

Birbirinden eğlenceli ve becerikli beş yarışmacı önce temizlik dedektifimiz Kadir Ezildi'nin göz hapsinde kendi evlerinin temizliğini gösterecek. Evler pırıl pırıl olduktan sonra iş mutfakta hünerleri sergilemeye gelecek. Kendine güvenen hamarat yarışmacılarımız bu sefer çay saati için birbirinden nefis yiyecekler hazırlayacak. Haftanın finalinde de en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak.

EN HAMARAT BENİM SUNUCUSU KİMDİR?

En Hamarat Benim sunucusu "Kadir Ezildi" 'dir.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla mahalle kültürüne olan özlemimizi gidererek "ailemizin çocuğu" olmayı başardı. Özlü sözleri, esprili üslubu ve günlük yaşamdaki maceralarıyla o artık bir fenomen!

Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Kadir evini çok seviyor ve sürekli temizlik yapıyor. Ne var ki annesi ve erkek kardeşi bu durumdan pek de memnun değiller! Zira kendilerini evlerinde misafir gibi hissediyorlar! Bir yeri kirletmemek için sürekli diken üstünde yaşıyorlar!

Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcıyor. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini söylüyor. Market alışverişi sırasında temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor. Tüm ürünleri yakından inceliyor. Evin bütün temizliğini kendisi yapıyor. Yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası! Çamaşır suyuyla ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyerek açıklıyor. Ondan haber siz eve misafir gelemiyor. Gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında fakat tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı nedeniyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkusu…

