"En Chordais" ve "Constantinople" CRR'de müzikseverlerle buluştu

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz müzik geleneklerinin en önemli topluluklarından ikisi olarak bilinen "En Chordais" ve "Constantinople" müzik topluluğu Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne aldı.

Marco Polo'nun anısına renkli bir müzik yolculuğu için bir araya gelen topluluklar, 21. yüzyıl izleyicisine disiplinler arası bir performans, tarihi ve görsel malzemelerden, yeni müzik eserlerinden oluşan bir müzikal sundu.

Etkinlik öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulunan sanat yönetmeni Kyriakos Kalaitzidis, Marco Polo'nun seyahatlerinden ilham alarak bu projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Çok değerli müzisyenleri bir araya getirdik. Bu projeyi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum." dedi.

Kalaitzidis, bu projeyi ilk kez 2009'da Honkong Müzik Festivali'nde sunduklarına dikkati çekerek, projedeki eserlerin dünyanın her yerinde beğenildiğini söyledi.

"Türk müzikseverlerle buluşmak bizim için çok önemli bir fırsattı"

Sanat yönetmeni Kiya Tabassian da konserde ana enstrüman olarak setar çaldığını ifade ederek, "Bu projedeki müzik tonları çok farklı coğrafyalarla ilişkilidir. Kyriakos Kalaitzidis'le 10 yılı aşkın dostluğumuz var ve bu projeyi birlikte yürüyoruz. Marco Polo'nun seyahatlerinden ilham alarak bestelediğimiz müzikleri müzikseverin beğenisine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Projede 10-12 parça icra edeceklerini belirten Tabassian, dinleyicileri Çin'in batısından Avrupa'ya uzanan yelpazede biz müzik lezzetinin beklediğini ifade etti.

Vokal Nikos Andrikos ise estetik tavır açısından Akdeniz müziklerinin etkisinin baskın olduğu bir konser sunacaklarına işaret ederek, şunları söylerdi:

"Bu proje Akdeniz ve Anadolu müziğinin bir yansıması olarak kabul edilebilir. Türkiye'de Türk müzikseverlerle buluşmak bizim için çok önemli bir fırsattı. Çok sevindik. Bu güzel seyircilerle buluşmak ve müziğimizi paylaşmak çok güzeldi."

Sanat yönetmenliğini Kyriakos Kalaitzidis ve Kiya Tabassian birlikte üstlendiği müzikalde, vokalde Amartuvshin Baasandorj ve Nikos Andrikos görev aldı.

Leonidas Palaskas'ın ses tasarımını yaptığı etkinlikte, Lingling Yu pipa, Marco Rosa Salva flüt, Didem Basar kanun, Yelda Özgen çello, Petros Papageorgiou ise perküsyonuyla yer aldı.