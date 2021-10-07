Emniyet Müdürlüğü AKÜ Öğrencilerini Bilgilendirdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, Terör Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgilendirildi.
AFYON (Habermetre) - Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencileri, Terör Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından bilgilendirildi.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personeli AKÜ Ahmet Necdet Sezer Kampüsünde yer alan Vadi Kafe, Fen Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Afyon Meslek Yüksekokulunda stantlar kurarak öğrencileri bilgilendirdi.
Bilgilendirme kapsamında öğrencilere; terör örgütlerinin elaman kazanma yöntemleri, siber suçlar ve yasa dışı bahis konuları hakkında bilgiler verilerek, öğrencilerle sohbet edildi.