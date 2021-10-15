Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya'da ziyaretlerde bulundu

KONYA (AA) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Konya'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Aktaş, ilk ziyaretini, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan ve beraberindeki heyetle İl Emniyet Müdürlüğüne yaptı. Aktaş burada İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve müdür yardımcıları tarafından karşılandı.

Tören mangasını selamladıktan sonra şeref defterini imzalayan Aktaş,kentin asayiş güvenliği ve bu kapsamda yapılan çalışmalar hakkında Dinç'ten brifing aldı.

Aktaş, daha sonra ziyaret ettiği İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ile görüştü.

Protokol görüşmelerinin ardından Aktaş, beraberindeki heyetle, şehit Polis Memuru Ali Teke ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Sağ'ın ailelerini ziyaret etti.

Aktaş daha sonra, önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanan Yazır Polis Merkezi Amirliğinin inşaatını yerinde inceledi.

Son olarak Konya Valisi Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret eden Aktaş, Özkan'dan kentin genel konularıyla ilgili bilgi aldı.