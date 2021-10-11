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Emin Varol kimdir? Emin Varol kaç yaşında, nereli? Emin Varol hayatı ve biyografisi!

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Emin Varol kimdir? Emin Varol kaç yaşında, nereli? Emin Varol hayatı ve biyografisi!

Günaydın Gazetesi'nde gece muhabiri olarak çalıştı. Uzun yıllar Yeni Asır, Sabah ve çeşitli gazetelerde Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Muhabirliği yaptı. Açıklamalarıyla gündeme gelen Emin Varol kimdir? Emin Varol kaç yaşında, nereli? Emin Varol hayatı ve biyografisi nedir?

TV-8'in kurucularından ve ilk Ankara Temsilcilerinden olan Emin Varol, burada kendisinin hazırlayıp sunduğu 'Protokol Yolu' adli programı yaptı. Emin Varol kısa bir süre Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürlüğü görevinde de bulundu. Hayatı merak edilen Emin Varol araştırılmakta. Peki, Emin Varol kimdir? Emin Varol kaç yaşında, nereli? Emin Varol hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

EMİN VAROL KİMDİR?

Emin Varol, mesleğe 1977 yılında Ankara'da Polis-Adliye Muhabirliğiyle başladı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Gazetecilik Yüksek Okulu 2. sınıfındayken Anadolu Ajans'ta staj yaparak başlayan Emin Varol, 1977 yılında Günaydın Gazetesi'nde gece muhabiri olarak çalıştı. Uzun yıllar Yeni Asır, Sabah ve çeşitli gazetelerde Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Parlamento Muhabirliği yaptı.

Gazeteci-Yazar Emin Varol, ilk olarak, Gazeteci Emre Aygen'in Romanya'da vurularak yaralanmasından sonra, 1990-1993 yılları arasında Brüksel'e gelerek SABAH Gazetesi'nin Temsilciliğini yaptı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve NATO'ya akredite gazeteci olan Emin Varol, 2000 yılında tekrar Brüksel'e gelerek STAR Grubunun temsilcisi olarak çalıştı.

Gazeteci-Yazar, Emin Varol, Turgut Özal, Kenan Evren, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit gibi çok sayıda Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ünlü siyasetçiyi izledi. Eski Cumhurbaşkanlarından Rahmetli Turgut Özal'i Anavatan Partisi'ni kurduğu 1982 yılından ölünceye kadar takip etti.

Emin Varol, 1995 yılında Televizyon dünyasına geçti. Kanal-D Ankara İstihbarat Şefliği, STAR TV, Kanal-E ve Kanal-6 Ankara Temsilciliği yaptı. STAR'da yayınlanan Kırmızı Koltuk Programını uzun yıllar arkadaşı Tülay Ünal'la birlikte sundu. TV-8'in kurucularından ve ilk Ankara Temsilcilerinden olan Emin Varol, burada kendisinin hazırlayıp sunduğu 'Protokol Yolu' adli programı yaptı. Emin Varol kısa bir süre Milliyet Gazetesi Ankara Haber Müdürlüğü görevinde de bulundu.

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