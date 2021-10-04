Emet, Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Kooperatifi Kuruluyor Bölgesel Kalkınma adına ortak bir sanayi oluşturmaya karar veren 2 ilçe yönetimleri Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan önderliğinde çalışmalarını sürdürülüyor. Cuma günü Emet belediye başkanlığımızda makamında bir araya gelen heyet, Sanayi kooperatifimi kurulması içinde gerekli çalışma, kanuni düzenleme vb konuları görüşerek karara bağladı. Her iki belediyenin teknik personellerinin de katıldığı toplantıda sanayi kooperatifi kuruluş çalışmaları yanı sıra, girişimcilerin sanayi alanında yatırım yapma şartları, bazı bölgelerde alınması gereken yeni arsalar gibi konular değerlendirilerek karara bağlandı. Emet ve Hisarcık arasında Yenice Yenimahalle mevkiinde 700 dönüm alanda arazisi bulunan vatandaşların 33 dönüm arazilerde her iki ilçe belediyeleri tarafından alınarak sahaya dahil edilmişti. Yeni alımlarla sanayi alanının 750 dönüme ulaşacağı bilgisi edinildi. Bölgeye yatırımcı çekmek adına yerel yönetimlerin bedelsiz yer temini başta olmak üzere destek verecekleri sanayi bölgesine Tavşanlı Ticaret odasıda rehberlik ve lojistik destek sağlayacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri