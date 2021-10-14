Emekliler Derneği'nin Devrek Şubesi'nin 11'inci genel kurulu yapıldı

Tüm Emekliler Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM EMEK DER) Devrek Şubesinin 11. genel kurulu Devrek'te dernek binasında yapıldı.

Genel Kurula Tüm Emek-Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Genel Mali Sekreter Ali Selçuk, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, şube başkanları ve üyeler katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Genel Başkan Satılmış Çalışkan, divan üyeliğini Mustafa Yılmaz, Ali Selçuk ve Mustafa Sarıoğlu yaptı. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için yetkililere seslendi. Genel başkan Çalışkan, "Bizler emekliler olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Bin 500 TL alan emeklilerimiz var. Bu yüzden intibak yasası, sağlıkta kesilen katkı payları ve dini bayramlarda verilerin ikramiyelerin artırılması konusunda yetkililerden destek istiyoruz. Refah payı istiyoruz çünkü emekliler zor durumda. Maşlarımızın, intibak yasasının tüm emekliyi kapsayacak şekilde hazırlanmasını istiyoruz. Bu sistem herkese uygun olacak bir sistem olmalı. Bugün devletin açıklamış olduğu asgari ücretin 1 lira da olsa üstünde olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Devrek Şubesi'nde 4 dönem başkanlık yapan Cemil Köseler'in yerine başkanlığa Nilgül Osmanoğlu getirildi. - ZONGULDAK

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