Emekliler Derneği'nin Devrek Şubesi'nin 11'inci genel kurulu yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekliler Derneği'nin Devrek Şubesi'nin 11'inci genel kurulu yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Emekliler Derneği'nin Devrek Şubesi'nin 11'inci genel kurulu yapıldı

Tüm Emekliler Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM EMEK DER) Devrek Şubesinin 11. genel kurulu Devrek'te dernek binasında yapıldı.

Tüm Emekliler Dul ve Yetimleri Derneği (TÜM EMEK DER) Devrek Şubesinin 11. genel kurulu Devrek'te dernek binasında yapıldı.

Genel Kurula Tüm Emek-Der Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, Genel Mali Sekreter Ali Selçuk, Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, şube başkanları ve üyeler katıldı. Kongrenin Divan Başkanlığını Genel Başkan Satılmış Çalışkan, divan üyeliğini Mustafa Yılmaz, Ali Selçuk ve Mustafa Sarıoğlu yaptı. Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Satılmış Çalışkan, emeklilerin yaşadığı sorunların çözümü için yetkililere seslendi. Genel başkan Çalışkan, "Bizler emekliler olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Bin 500 TL alan emeklilerimiz var. Bu yüzden intibak yasası, sağlıkta kesilen katkı payları ve dini bayramlarda verilerin ikramiyelerin artırılması konusunda yetkililerden destek istiyoruz. Refah payı istiyoruz çünkü emekliler zor durumda. Maşlarımızın, intibak yasasının tüm emekliyi kapsayacak şekilde hazırlanmasını istiyoruz. Bu sistem herkese uygun olacak bir sistem olmalı. Bugün devletin açıklamış olduğu asgari ücretin 1 lira da olsa üstünde olmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Devrek Şubesi'nde 4 dönem başkanlık yapan Cemil Köseler'in yerine başkanlığa Nilgül Osmanoğlu getirildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Caner Erkin
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy
Spor Caner Erkin
Tüm Haberler Yemek Tarifleri Gazeteler Güzel Sözler Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emekliler Derneği'nin Devrek Şubesi'nin 11'inci genel kurulu yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 15:21:51. #1.11#