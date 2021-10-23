El kızı oyuncuları kim? El kızı konusu nedir?

Elkızı oyuncuları kim? Elkızı konusu nedir? sorularına yanıt aranıyor. FOX'un cumartesi günü ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan yeni dizisi "Elkızı"nın yeni tanıtımıyla büyük ilgi toplamıştı. Peki, Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı konusu ne? Elkızıoyuncuları kimler? Elkızı fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde... Tanıtımda Ezo'nun: "Soyadımı katil babamdan aldım ama insanlığımı annemden, ben annemin kızıyım" demesi sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, El Kızı dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? İşte El Kızı dizisi oyuncuları ve karakterleri...

ELKIZI DİZİSİ KONUSU

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

ELKIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Projede Erginci'nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

ELKIZI 1. BÖLÜM ÖZETİ

Hayalleri için savaşan Ezo'nun bu hayatta tutunduğu iki şey vardır; anıları ve annesinden kendisine kalanlar... Yani bir avuç umut. Ne var ki, elinde avucunda olan her şey zulüm gördüğü ailesi tarafından bir çırpıda söküp alınır. İki yolu vardır Ezo'nun. Ya pes edecektir ya da savaşacaktır. O savaşmayı seçer, hem de ölümüne...

Ezo'nun içinde bulunduğu çıkmazı fırsat bilen Harun ve annesi Nermin ise eski şatafatlı dönemlerine yeniden kavuşabilmek için gözlerine en zayıf halka olarak gördükleri Ezo'yu kestirirler ama bilmedikleri bir şey vardır. Ezo sandıkları kadar aciz ve çaresiz değildir. Onun yaptıklarından ve yapacaklarından haber siz, ava giderken av olacaklardır.

ELKIZI DİZİSİ FRAGMANI İZLE!

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