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Eleşkirt'te köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel
Eleşkirt'te köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Eleşkirt ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Eleşkirt ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Urfan Demir idaresindeki 34 ENC 153 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesi mevkisinde köprü bariyerine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cemal Çavdar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eleşkirt'te köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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