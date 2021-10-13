Eleşkirt'te köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Cemal Çavdar - Haberler | Güncel
Eleşkirt ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ELEŞKİRT, AĞRI (AA) - Eleşkirt ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Urfan Demir idaresindeki 34 ENC 153 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolunun Eleşkirt ilçesi mevkisinde köprü bariyerine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ambulansla Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Cemal Çavdar - Son Dakika Haberleri