Elektriğe zam geldi mi? Merkez Bankası dikkat çekti

Elektriğe zam geldi mi? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Merkez Bankası (MB), iklim değişikliği yüzünden barajlarda üretilen elektrik miktarının azaldığını, buna karşılık son dönemde fiyatı olağanüstü artan doğalgazdan üretilen elektrik miktarının arttığını, bunun da yeni bir zam ve enflasyon artışına yol açabileceğini hesapladı. Peki, elektriğe zam var mı, zam gelecek mi?

ELEKTRİĞE ZAM GELDİ Mİ?

Merkez Bankası uzmanları tarafından yayımlanan enflasyon raporunda yer alan araştırma notuna göre, 2015 ila 2020 yılları arasında barajlardan üretilen elektriğin payı ortalama yüzde 22.3 düzeyinde seyrederken, bu yıl bu pay yüzde 14.6'ya geriledi. Buna karşılık aynı dönemde doğalgazın elektrik üretimi içindeki payı yüzde 32.5 düzeyindeyken bu yıl yüzde 39.3'e yükseldi. Elektrik üretiminde kullanılan doğal gaza yüzde 50'ye yakın zammın gelmesi nedeniyle elektriğe zam gelmesi bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KURAKLIK ELEKTRİK ÜRETİMİNİ DE ETKİLEDİ

Eylül ayında elektrik üretimindeki payı yaklaşık yüzde 70'e ulaşan doğalgaz ve kömür fiyatlarının yıl genelinde ciddi ölçüde arttığına işaret edilen raporda, "Kuraklık ve hava koşulları gibi unsurlarla yenilenebilir enerjinin payında görülen bir azalış, doğalgaz ve ithal kömür gibi kaynaklara yönelime neden olmaktadır. Nitekim, bu yılın üçüncü çeyreğinde hidrolik kaynaklardan üretilen elektriğin payı geçmiş yıl ortalamalarına kıyasla gerilerken, doğalgazın payı yükselerek yüzde 40'a yaklaşmıştır. Elektrik fiyatlarında yüzde 10 oranında bir artış, tüketici enflasyonu üzerinde 0.27 puanlık doğrudan etki yaratmaktadır. Yİ-ÜFE elektrik fiyatlarında yüzde 10'luk bir artışın tüketici enflasyonuna dolaylı etkisinin de 0.15puan civarında olduğuna işaret etmektedir" denildi.

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