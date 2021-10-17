Elden Ring'ten Kısa Oynanış Videosu Sızdı

FromSoftware'in merakla beklenen yeni oyunu Elden Ring için oynanış videosu sızdırıldı.

George R. R. Martin'in hikayesine katkıda bulunduğu, FromSoftware'in yeni souls oyunu Elden Ring için oynanış videosu sosyal medya üzerinden sızdı.

Yaklaşık 30 saniye uzunluğundaki görüntüde, Elden Ring'in açık dünyası ilk kez resmi fragmanlar dışında doğrudan gözlemlenebiliyor. Söz konusu görüntünün Elden Ring'in Xbox One versiyonuna ait olduğu söyleniyor. Bu nedenle oyunun yeni nesil ve PC versiyonundaki görsellerin daha iyi kalitede olması bekleniyor.

İlk kez E3 2019'da duyurulan Elden Ring, Japon oyun yönetmeni Hidetaka Miyazaki'nin sıradaki büyük projesi. Her ne kadar Miyazaki'nin oluşturduğu souls türünden beslense de, Elden Ring bazı yönleriyle oldukça farklı olacak. Oyunda at sırtında seyahat edebilmek, bütün zindanların birbirleriyle bağlantılı olması, hızlı seyahat sisteminin değişmesi, oyunun geniş haritasının parçalar halinde keşfedilmesi ve souls türünden aşina olunan acımasız zorluk seviyesini kolaylaştırıcı birtakım elementler barındırması gibi. Bu konuyla ilgili detaylara aşağıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

Elden Ring İçin Yeni Detaylar TGS 2021'de Açıklandı

Elden Ring, 21 Ocak 2021'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak. Oyunla ilgili yeni bilgilerin ve görüntülerin aralık ayında düzenlenecek olan The Game Awards 2021 etkinliğinde yer alması bekleniyor.

Elden Ring için en son bu yılın haziran ayındaki Summer Game Fest etkinliğinde oynanış fragmanı yayınlanmıştı:

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