Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
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Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kavşaktaki kaldırıma çıkarak durabildi.

BİNGÖL (İHA) - Elazığ'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kavşaktaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Olay, Elazığ- Bingöl karayolu Mollakendi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 DF 367 plakalı Renault Clio marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşaktaki kaldırıma çıkarak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 1 kişi, ambulansta tedavi edilirken araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 1 yaralı

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