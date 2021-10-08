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Elazığ Belediyesinden üniversite öğrencilerine internet desteği

AA / Suat Öztürk - Haberler | Güncel
Elazığ Belediyesinden üniversite öğrencilerine internet desteği

Elazığ Belediyesince, üniversite öğrencilerine internet desteği veriliyor.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Belediyesince, üniversite öğrencilerine internet desteği veriliyor.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde "Gönülden eğitime değer verin, bir gönle de siz girin" sloganıyla, Fırat Üniversitesi öğrencilerinin internet sıkıntısı yaşamaması için çalışma başlatıldı.

Üniversitenin farklı noktalarında stant kuran Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, öğrencilere hem üniversite ve Elazığ hakkında bilgi veriyor hem de hazırlanan internet kartlarını hediye ediyor.

Yıl boyunca devam ettirilmesi hedeflenen çalışma kapsamında 45 bini aşkın öğrenciye internet desteği sunulacak.

Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Uğur Celayir, AA muhabirine, öğrencilere destek için üniversitenin farklı noktalarına stat kurduklarını, bütün öğrencilere yetecek kadar internet kartı hazırladıklarını söyledi.

"Üniversitede okuyan 45 bin öğrenciye internet kartı dağıtacağız. Bu öğrencilerin tamamına yetebilecek internet kartları var. İhtiyaç halinde dağıtımını sürdüreceğiz." diyen Celayir, internet desteğiyle öğrencilerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Üniversitenin yıl boyunca eğitimlerin bir kısmını uzaktan yürüteceğini anlatan Celayir, öğrencilere 8 GB internet kartı hediye ettiklerini aktardı.

Gönüllü gençlerden Emirhan Bak da farklı illerden gelen öğrencilerin yanında olduklarını dile getirerek, bundan sonra da yıl boyunca birçok konuda öğrencilere destek olacaklarını kaydetti.

Üniversite öğrencisi Serhat Sayar ise eğitim için geldiği Elazığ'da çok iyi karşılandığını dile getirdi.

Belediyenin hediye ettiği internet kartlarının çok anlamlı olduğunu vurgulayan Sayar, "Geçen yıl salgından dolayı uzaktan eğitime devam ettiğimiz için gelme fırsatımız olmamıştı. Bu yıl inşallah yüz yüze eğitim ile devam edeceğiz. İnternet desteği uzaktan katılacağımız derslerimize katkı sunacak." dedi.

Öğrenci Emrah Aydemir de sunulan hizmetten dolayı belediyeye teşekkür etti.

AA / Suat Öztürk - Son Dakika Haberleri
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