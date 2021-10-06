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El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Haberler | Güncel
El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, önce bir araca ardından da okul kapısındaki öğrencilere çarptı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde el freni çekilmeyen otomobil, önce bir araca ardından da okul kapısındaki öğrencilere çarptı. Kazada 4 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Milli Egemenlik Mahallesi'nde meydana geldi. Milli Egemenlik Ortaokulu'nun karşısındaki alana 07 LRP 89 plakalı otomobilini park eden Ebubekir E., aracının el frenini çekmeyi unuttu. Eğimli yolda geri geri gelen araç, önce M.G.'ye ait 06 ZFN 90 plakalı otomobile, sonra da kapıdaki öğrencilere çarptı. Okulun yanındaki merdiven korkuluklarına çarpıp duran otomobil, asılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza haberini alan Kaymakam Abdulkadir Demir de Manavgat Devlet Hastanesi'ne giderek, doktorlardan öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı.


El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı

El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı

El freni çekilmeyen otomobil, 4 öğrenciye çarptı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Karça - Son Dakika Haberleri
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