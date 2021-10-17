Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun - Haberler
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Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde taksi alımının 9 kez reddedilmesinin ardından çok kararlı "taksi" mesajı geldi. İmamoğlu, "Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye ( İbb ) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi sayısının artırılmasına yönelik tekliflerinin Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) 9'uncu kez reddedilmesiyle ilgili, "Şunu çok net ifade edeyim ki İstanbulluyu yoran ve üzen taksi sistemi değişecek" demişti.

"GÖZÜNÜZ BİZDE OLSUN"

Bu sözlerin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan konuyla ilgili çok kararlı bir mesaj geldi. Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbullulara bir söz verdik. Taksi plakası ağalığı bitecek dedik. 16 milyon İstanbullu kazanacak, bir avuç plaka ağası kaybedecek. İBB kazanacak! Gözünüz bizde olsun." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun

Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun
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Servet Uzun
Servet Uzun
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Haber: Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması: Bir avuç plaka ağası kaybedecek, gözünüz bizde olsun - Haberler
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