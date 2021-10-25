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Eğlenirken öğrenmenin adresi Maltepe kreşleri

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Eğlenirken öğrenmenin adresi Maltepe kreşleri

Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı tüm kreşlerde minikler oyunlar oynayıp gülüp eğlenerek temel eğitim alıyorlar.

Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü'ne bağlı kreşler tam anlamıyla bir neşe ve eğitim yuvası gibi faaliyet yürütüyor.Tüm kreşlerde Ekim ayı boyunca uzman eğitimlerin gözetiminde, çocuklara kırmızı rengi öğretmek için kırmızı renk partisi, 1 rakamını öğretmek için Bilişsel Gelişim etkinliği, Sonbahar mevsimini öğretmek için Sonbahar Partisi, çocuklarda el göz koordinasyonunu sağlayan Sanat Etkinliği, Serbest Boyama Etkinliği, Sınırlı Boyama Etkinliği, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Etkinliği, Spor Etkinliği ve denge koruma, Atık Materyal Değerlendirme Etkinliği, Müzik Dinleme ve Türkçe Dil Etkinliği gerçekleştirildi.

Adeta bir oyun havasında yeni bilgiler öğrenen küçüklerin neşesi ise görülmeye değerdi.

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