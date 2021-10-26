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Eğirdir'de 53 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eğirdir'de 53 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Dereli'yi arama çalışmaları devam ediyor.

ISPARTA (İHA) – Isparta'nın Eğirdir ilçesinde cumartesi gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Mehmet Dereli'yi arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da ikamet eden ve tatil için memleketi Eğirdir'e gelen Mehmet Dereli (53) geçen cumartesi günü aracını bırakarak 2 köpeğiyle birlikte Oluklacı'ya tırmanışa geçti. Akşam saatlerinde köpeklerin aracın yanına dönmesinin ardından ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Dereli için başlatılan arama çalışması 4'üncü günde de devam etti.

Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve ETUDOSD (Eğirdir Turizm Tanıtma ve Doğa Sporları Kulübü) arama-kurtarma ekipleri bugün Oluklacı bölgesi ve Sivri Dağı yamaçlarında arama çalışmalarını sürdürdü. Hava ve karadan yapılan aramaya iz takip köpekleri de katıldı. Yapılan çalışmalarda Dereli'ye ait herhangi bir ize ize rastlanamadığı, çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi. - ISPARTA

Eğirdir'de 53 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Eğirdir'de 53 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor

Eğirdir'de 53 yaşındaki adamdan 4 gündür haber alınamıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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