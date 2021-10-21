EGE DENİZİ'DE 4.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

MUĞLA (DHA) - EGE Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Datça ve çevresinde hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ege Denizi'nde bugün saat 11.13 sıralarında, Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Muğla'nın Datça ilçesi ile kırsal Yazıköy, Cumalı, Mesudiye, Yakaköy ve Sındı mahallelerinden de hafif şekilde hissedildi. Datça'ya 189.6 kilometre mesafede, 15 kilometre derinlikte meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.