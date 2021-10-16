Ege'de arkeologları havaya uçuran keşif! İlk insana ait şaşırtan izler bulundu

Almanya'daki Tübingen Üniversitesi'nden bilim insanları, Ege'de gerçekleştirdikleri çalışmalarda kendilerini bile heyecanlandıran çok önemli bir keşfe imza attı. Bilim insanları, Ege'nin Girit Adası'nda tarihteki ilk insana ait olduğu belirtilen ayak izlerine rastladı.

6 MİLYON YIL ÖNCE YAŞAMIŞ

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Trachilos köyü yakınlarındaki fosilleşmiş tortularda bulunan ayak izleri en az 6 milyon yıl öncesine tarihleniyor.Araştırmacılar, izlerin Atina'da 7,2 milyon yıllık fosilleri bulunan ve bilimsel ismi Graecopithecus freybergi olan bir insansıya (hominin) ait olduğunu düşünüyor.

EN ESKİ İNSAN AYAK İZİ

Bu da söz konusu izlerin, bilinen en eski insansı ayak izleri olduğu anlamına geliyor. ScienceAlert'in aktardığına göre fosil kayıtlarında 300 bin yıl öncesine ait hiçbir Homo sapiens kaydı yok. Hatta Neandertallere ait kayıtlar bile 430 bin yıl önce ortaya çıktı. Bu nedenle araştırmacılar, bu izleri bırakan kişilerin insanın büyük büyük ataları olduğunu vurguluyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri