Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021? - Haberler
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Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021?

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Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021?

Türkiye'de firmalar çoğunlukla, Black Friday yerine Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle tüm dünyada yaşanan bu alışveriş çılgınlığına dahil oluyor. Black Friday (Kara Cuma) için Türkiye'de de pekçok kampanya düzenleniyor. Peki, bu yıl Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Peki, Efsane Cuma (Black Friday) ne zaman 2021?

EFSANE CUMA (BLACK FRİDAY) NE ZAMAN 2021?

Efsane Cuma (Black Friday) tarihi hakkında mağazalardan bir tanıtım yayınlamamdı. Önümüzdeki günlerde Black Friday hakkında tarih açıklaması gelmedi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

BLACK FRİDAY NEDİR?

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. Kanada ve İngiltere'de de Black Friday günü vardır ve Amazon gibi internet üzerinden iş yapan çeşitli şirketler de indirimli satış yaparlar.

Bu alışveriş gününe tarihte ilk defa 1961 yılında gazetelerde Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günde, Philadelphia'da, alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklar nedeniyle bu isim verilmiştir. Son yıllarda, bu gün, hem insanlar hem de mağazalar için olumlu şekilde karşılanmaktadır. Walmart gibi ünlü mağazalar her yıl, kapılarını müşterilerine daha erken açmaktadırlar ve işçilerin mesaisi daha yoğun geçmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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