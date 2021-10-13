Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yeşil alan bakım çalışmalarına devam ediyor.

EFELER, AYDIN (İHA) - Efeler Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü yeşil alan bakım çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla kolları sıvayan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin bu kapsamdaki son adresi kırsal Kozalaklı, Dalama ve Dereköy mahalleleri oldu. Hummalı çalışmalar gerçekleştiren ekipler, Kozalaklı Mahallesi Mehmet Ü. Parkı, Dereköy Mahallesi Ali Aracı Parkı ve Dalama Mahallesi Yörük Ali Efe Meydanı ile Kamil Tacir Parkı'nda yabani ot temizliği, ağaç budama, bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Söz konusu mahallelerdeki parklarda ve sokaklarda kuruyup dökülen yaprakları da temizleyen ekipler, mahalleyi hızla daha temiz bir görünüme kavuşturdu. - AYDIN

Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor

Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Binali Yıldırım Oğuzhan Asiltürk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Seda Sayan Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Serdar Aziz Burak Elmas Fatih Terim Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Efeler Belediyesi kent genelinde yeşil alan bakım çalışmalarını sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 17:58:19. #1.13#