Edis kimdir? Edis hayatı ve biyografisi! Edis kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Edis merak konusu oldu. İşte Edis hakkında merak edilen Edis kimdir, Edis hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

EDİS KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Kasım 1990

Kaç yaşında: 30 yıl yaşında)

Nereli: Londra, Birleşik Krallık

Boy: 1,8 m

Edis Görgülü (d. 28 Kasım 1990), Türk şarkıcı ve şarkı yazarı. Londra'da doğdu, çocukluğu İzmir'de geçmiş ve İzmir'de büyümüştür. Lise ve üniversite yıllarında okul eğitiminin yanı sıra müzik eğitimi de aldı. Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini kazanınca İstanbul'a yerleşerek albüm hazırlamak için hemen çeşitli kişilerle iletişim kurmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine oyunculuğa başladı. Dinle Sevgili (2011-12) ve Hayatımın Rolü (2012) dizilerinin oyuncu kadrosunda yer aldı. Oyunculuk yaptığı bu yıllarda menajerinden müzisyenlik için teklif aldı.

Mart 2018'de ilk stüdyo albümü Ân'ı piyasaya sürmeden önce çıkardığı single'lar ile ün kazandı. Aralık 2014'te çıkış single'ı "Benim Ol" ile eleştirel başarı yakaladı ve şarkı Türkiye'de bir hit olarak MusicTopTR Resmî Listesi'nde iki numaraya kadar ilerledi. Ardından yayımladığı "Dudak" (2016) ve "Çok Çok" (2017) single'ları da benzer şekilde Türkiye'de iki numara olurken "Roman" bir numaraya yükseldi. Edis bugüne kadar üç Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü ve iki Altın Kelebek Ödülü dâhil birçok ödül aldı.

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