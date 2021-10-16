EDİRNE MERKEZ, EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Teşkilatı 7. Olağan Kongresi, 24 Ekim'de yapılacak.

Saadet Partisi Edirne İl Teşkilat Başkanı Mehmet Akif İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Saadet Partisi Merkez İlçe Teşkilatının 7. Olağan Kongresinin 24 Ekim Pazar günü saat 14.00'te kentteki bir tesiste gerçekleşeceğini belirtti.

Tüm hazırlıkların yapıldığını aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Yarım asrı aşkın bir zamandır 'Milli Görüş' çizgisinde siyaset yapan beşinci partimiz Saadet Partimizin Edirne Merkez ilçe 7. Olağan Kongresine tek aday ve tek liste ile gireceğiz. Adayımız, daha önce Edirne İl Teşkilatımızın Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulunmuş olan genç kardeşimiz, Samet Kaya'dır. Bu kongrede Saadet Partisi Edirne Merkez ilçe Teşkilatı yönetiminin yeni katılımlarla daha güçlü hale gelecektir. Merkez İlçe Teşkilatımızda genç ve güçlü bir kadro oluşturduk. Daha güzel, iyi ve faydalı hizmetler olacağına inanıyoruz."

Keşan'da yağmur suyu altyapı çalışmaları sürüyor

Keşan Belediyesi ekiplerince başlatılan yağmur suyu altyapı çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, ekiplerin Gazeteci Çetin Emeç Caddesi'nde çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Yağışlarda su birikintilerinin önüne geçmek için yağmur suyu kanal çalışması yapıldığı belirtilen açıklamada, belediye ekiplerinin Keşan'ın ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak için çalışmalar yaptığı kaydedildi.

Keşan Kent Müzesi

Keşan Kent Müzesi restorasyonu ekiplerce sürdürülüyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamada, müzenin restorasyonuna titizlikle devam edildiği bildirildi.

Geçmişe yolculuk yaptıran bir müze hazırlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müzemiz bölge tarihimizin hazinesi, Keşan'ımızın hafızası olarak vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Keşan Belediye Başkanı Vekilimiz Yakup Balcı, Keşan Kent Müzesi Koordinatörümüz Aslı Avcı ile Keşan Kent Müzemizde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceledi."