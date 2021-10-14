Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Haberler | Güncel
Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, dün, akşam saatlerinde Siğilli köyünde meydana geldi. Görkem Taşçı (28), 34 LTF 12 plakalı otomobille arkadaşı İsmail Akın'ı da (30) yanına alarak Enez ilçesinden, Siğilli köyüne geldi. İki arkadaş köyde daha önce aralarında husumet bulunan Hasan K. ile karşılaştı. Bir süre sonra iki taraf arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hasan K., Görkem Taşçı ve İsmail Akın'a av tüfeğiyle ateş açtı. Görkem Taşçı, olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan İsmail Akın, otomobille köyden ayrılıp, Keşan Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Akın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Hasan K. ise olayın ardından kaçtı. Jandarma ekipleri, Hasan K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Görkem Taşçı'nın cenazesi ise nöbetçi savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edirne'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

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