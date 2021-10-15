Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ve kadınların üretim yaptığı kooperatif işbirliği çalışması başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ve kadınların üretim yaptığı kooperatif işbirliği çalışması başlattı

AA / Cihan Demirci - Haberler | Güncel
Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ve kadınların üretim yaptığı kooperatif işbirliği çalışması başlattı

Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ile Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği çalışması başlattı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ile Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği çalışması başlattı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali ve üretici kadınlar, İpekyol Giyim Sanayi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar yaptıkları ürünleri ve çalışmaları anlattı.

Çalışmaları inceleyen İpekyol Giyim Sanayi Genel Müdürü Uğur Ayaydın, kadınların ürettiği ürünlerinin değerlendirileceği işbirliği çalışması başlattı.

Ayaydın, kadınlara ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na her konuda destek olacağını kaydetti.

Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ve kadınların üretim yaptığı kooperatif işbirliği çalışması başlattı

Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ve kadınların üretim yaptığı kooperatif işbirliği çalışması başlattı

AA / Cihan Demirci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Sergen Yalçın
Magazin Kubilay Aka Nihal Yalçın Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Schumacher Fatih Terim Lewis Hamilton
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Derya Yanık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ve kadınların üretim yaptığı kooperatif işbirliği çalışması başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 10:33:27. #1.11#