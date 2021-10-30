EDİRNE'DE CUMHURİYET COŞKUSU

EDİRNE (Habermetre) - Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü, Talatpaşa Caddesi'nde bulunan Şükrüpaşa İlkokulu önünden başladı. Yürüyüşe katılan Edirneliler, cadde boyunca Edirne Belediye Bandosu'nun çaldığı zafer marşlarına eşlik etti, ellerindeki Türk Bayraklarıyla Cumhuriyetin 98. Yılını kutladı.

Yürüyüş Atatürk Anıtı'nda son buldu. Cumhuriyetin 98. yılında Edirnelilere seslenen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalizme karşı eşi ve benzeri görülmemiş destan yazdıklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda erkeği-kadını, genci yaşlısı demeden Türk milletinin vatanını cesurca savunduğunu söyleyen Gürkan, "Cepheye mermi götürürken o mermiler ıslanmasın diye bebeğinin üstündeki battaniyeyi, bebeğinin ölmesi pahasına top mermisinin üzerini örterek savundular bu vatanı. Şimdi sıra bizde Cumhuriyetin evlatlarında, torunlarında… Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılacağız. Buna ant içtik. Cumhuriyetimizin 98'inci yılını kutladığımız bugün de, bu kutlu günde, bu mübarek günde, Edirne'den, Atatürk anıtı önünden, Mustafa Kemal'e olan saygımızı, şükranlarımızı, bağlılıklarımızı göstererek, onun huzurunda tüm Edirneliler adına bir kez daha söz veriyoruz; Ey büyük Atam açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim" dedi.

Yürüyüşün ardından Saraçlar Caddesi'nde Zeynep Dizdar, en güzel şarkılarını Edirneliler için seslendirdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eşi Esra Gürkan ile birlikte sahneye çıkarak, sanatçı Zeynep Dizdar'a çiçek takdim etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet